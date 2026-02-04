Edirne\'de Yeşil Alan Çalışmaları Devam Ediyor

Edirne Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde planlanan çalışmalar kapsamında budama, ağaçlandırma ve çevre düzenleme çalışmalarını sürdürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, yürütülen çalışmalarla mevcut yeşil alanların korunması, yeni dikilen fidanların sağlıklı gelişiminin sağlanması ve kamusal alanların düzenlenmesi amaçlanıyor.

Kentin farklı noktalarında, ihtiyaçlar doğrultusunda çalışmalar devam edecek.

Edirne'nin güneyi için kuvvetli yağış uyarısı

Edirne Valiliği, ilin güney kesimlerinde yarın öğle saatlerinden itibaren kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini bildirdi.

Edirne Valiliğinden yapılan açıklamada, yarın İpsala, Meriç, Keşan ve Enez ilçelerinde yağışların yer yer kuvvetli olmasının öngörüldüğü belirtildi.

Açıklamada, ani sel, yıldırım, su baskını, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.