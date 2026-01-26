Edirne\'de Yoğun Sis Kazaya Neden Oldu

Edirne'de yoğun sis ve yolun kaygan olması nedeniyle meydana gelen trafik kazasında otomobil elektrik direğine çarptı.

Edinilen bilgiye göre, Edirne Atatürk Bulvarı'nda seyir halinde olan U.A. yönetimindeki otomobil, yoğun sis ve yolun kaygan olması nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırımda bulunan elektrik direğine çarptı. Kazada sürücü U.A. ile araçta bulunanlar yara almadan kurtulurken, otomobilde maddi hasar meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı çalışmaların ardından otomobil bulunduğu yerden kaldırılarak yol yeniden trafiğe açıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - EDİRNE