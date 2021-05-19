EDİRNE'DE YOLDAN ÇIKAN OTOMOBİL TAKLA ATTI, KARI-KOCA YARALANDI - Son Dakika

EDİRNE'DE YOLDAN ÇIKAN OTOMOBİL TAKLA ATTI, KARI-KOCA YARALANDI

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde yoldan çıkarak takla atan otomobildeki karı-koca yaralandı.

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde yoldan çıkarak takla atan otomobildeki karı-koca yaralandı. Kaza, saat 14.15 sıralarında, Keşan- Enez karayolu üzerindeki Karahisar köyü yakınlarında meydana geldi. Keşan'dan, Enez yönüne giden Sefer Ö. yönetimindeki 22 AS 974 plakalı otomobil, Karahisar köyü yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak, takla attı. Kazada, sürücü Sefer Ö. ve araçta yolcu olarak bulunan eşi Necla Ö. yaralandı. İhbar üzerine, olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince araçtan çıkartılan Sefer Ö. ve Necla Ö., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı. Sefer Ö.?nün hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi. Jandarmanın kazayla ilgili soruşturması sürüyor.

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