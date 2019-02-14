Son Dakika Haberleri: Edirne'den Kısa Kısa

Edirne'den Kısa Kısa

1 saat önce

Edirne Adalet Sarayı'nda "Eski - Yeni Edirne" temalı fotoğraf sergisi açıldı.

Edirne'den Kısa Kısa, System.String[]
Edirne Adalet Sarayı'nda "Eski - Yeni Edirne" temalı fotoğraf sergisi açıldı.

Edirne Fotoğraf Sanatı Derneği Halil Karabacak Atölyesi Topluluğu tarafından açılan sergide, Edirne'nin tarihi mekanlarına ait eski ve yeni fotoğraflar aynı çerçevede karşılaştırmalı olarak ziyaretçilere sunuluyor.

Çok sayıda fotoğrafçının kadrajından seçilen, Edirne'nin geçmiş ve günümüzdeki görünümü ortaya koyan sergi ilgi görüyor.

Sergi, 24 Şubat'a kadar gezilebilecek.

MHP'den AK Parti'ye ziyaret

MHP Edirne Başkanı Süleyman Ferhatoğlu AK Parti Edine İl Başkanı İlyas Akmeşe'yi ziyaret etti.

Ferhatoğlu ve Akmeşe ziyarette, yaklaşan yerel seçimler hakkında görüş alışverişinde bulundu.

AK Parti Edirne Belediye Başkanı Koray Uymaz'da ziyarette yer aldı.

-Sevgililer Günü

AK Parti Edirne Belediye Başkan Adayı Koray Uymaz Sevgililer Günü nedeniyle karanfil dağıttı.

Eşi Arzu Uymaz ve AK Parti Kadın Kolları üyeleriyle kentteki bir alış veriş merkezine giden Koray Uymaz vatandaşların Sevgililer Günü'nü kutladı.

Alış veriş merkezindeki dükkanları gezerek çalışanlara ve alış veriş merkezine gelen vatandaşlara kırmızı karanfil dağıttı.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan da Saraçlar Caddesi'nde Sevgililer Günü nedeniyle düzenlenen alana eşi Esra Gürkan'la geldi. Gürkan çifti burada Edirne Belediyesi Kent Orkestrası'nın seslendirdiği şarkıda dans etti.

Gürkan çifti alandaki sevgi küresinde fotoğraf çektirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 06:01 Kaynak: AA

Sevgililer Günü, AK Parti, Edirne, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sevgililer Günü Kampanyalarında Lider, Teknolojik Ürünler Oldu Emmanuel Emenike'den Çok Konuşulacak Sevgililer Günü Paylaşımı!

CHP'nin Adayına "AK Parti'ye Oy Vermem" Diyen Rizeli Teyze, Kararını Değiştirdi Ünlü İsimlerin Sevgililer Günü Paylaşımı Sosyal Medyaya Damga Vurdu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.2.2019 19:20:05. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Edirne'den Kısa Kısa
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]