Edirne'den Kısa Kısa

Edirne
Adalet Sarayı'nda "Eski - Yeni Edirne" temalı fotoğraf sergisi açıldı.
Edirne Fotoğraf Sanatı Derneği Halil Karabacak Atölyesi Topluluğu tarafından açılan sergide, Edirne'nin tarihi mekanlarına ait eski ve yeni fotoğraflar aynı çerçevede karşılaştırmalı olarak ziyaretçilere sunuluyor.
Çok sayıda fotoğrafçının kadrajından seçilen, Edirne'nin geçmiş ve günümüzdeki görünümü ortaya koyan sergi ilgi görüyor.
Sergi, 24 Şubat'a kadar gezilebilecek. MHP
'den AK Parti
'ye ziyaret
MHP Edirne Başkanı Süleyman Ferhatoğlu AK Parti Edine İl Başkanı İlyas Akmeşe
'yi ziyaret etti.
Ferhatoğlu ve Akmeşe ziyarette, yaklaşan yerel seçimler hakkında görüş alışverişinde bulundu.
AK Parti Edirne Belediye Başkanı Koray Uymaz
'da ziyarette yer aldı.
-Sevgililer Günü
AK Parti Edirne Belediye Başkan Adayı Koray Uymaz Sevgililer Günü nedeniyle karanfil dağıttı.
Eşi Arzu Uymaz ve AK Parti Kadın Kolları üyeleriyle kentteki bir alış veriş merkezine giden Koray Uymaz vatandaşların Sevgililer Günü'nü kutladı.
Alış veriş merkezindeki dükkanları gezerek çalışanlara ve alış veriş merkezine gelen vatandaşlara kırmızı karanfil dağıttı.
Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan
da Saraçlar Caddesi
'nde Sevgililer Günü nedeniyle düzenlenen alana eşi Esra Gürkan'la geldi. Gürkan çifti burada Edirne Belediyesi
Kent Orkestrası'nın seslendirdiği şarkıda dans etti.
Gürkan çifti alandaki sevgi küresinde fotoğraf çektirdi.