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Edirne'den kısa kısa

1 saat önce

Süloğlu Kaymakamı Ali Açıkgöz, Ankara'da düzenlen Minikler Serbest Güreş Şampiyonası'nda 34 kiloda Türkiye ikincisi olan Atahan Bartu Çetin'in başarısını birlikte yemek yiyerek kutladı.

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Süloğlu Kaymakamı Ali Açıkgöz, Ankara'da düzenlen Minikler Serbest Güreş Şampiyonası'nda 34 kiloda Türkiye ikincisi olan Atahan Bartu Çetin'in başarısını birlikte yemek yiyerek kutladı.
Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, başarılı güreşçi Atahan Bartu Çetin, Ankara Taha Akgül Spor Salonu'nda gerçekleştirilen şampiyonada 12-13 yaş grubunda gümüş madalya kazandı.
Meriç Nehri kenarındaki bir tesiste başarılı güreşçi Çetin'le öğle yemeği yiyen Kaymakam Açıkgöz, Çetin'i tebrik ederek her zaman destekçisi olacağını belirtti.
Kaymakam işçilere yardım etti
İpsala Kaymakamı Enis Aslantatar, ilçeye bağlı Balabancık köyü ziyaretinde muhtarlık işçisine yardım ederek birlikte çöp topladı.
Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Kaymakam Aslantatar, ziyaret kapsamında köyde incelemelerde bulunarak muhtar Mustafa Gürler'den bilgi aldı.
Köy sakinleriyle sohbet eden Aslantatar, köy meydanında çöp toplayan muhtarlık işçisine yardım ederek bir süre birlikte çöp topladı.
Enez Spor Kulübü Dayanışma Gecesi
Enez Spor Kulübü tarafından kulübe gelir getirmesi amacıyla dayanışma gecesi düzenlendi.
Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Enez Düğün Salonunda gerçekleşen etkinlikte konuşan Enez Kaymakamı Elif Canan Tuncer, kulübün ilçenin tek takımı olduğunu belirtti.
Kulübün spor ve kültür alanında katkı verdiğini belirten Kaymakam Tuncer, kulübe ilçe olarak gerekli desteğin verilmesi gerektiğini kaydetti.
Etkinlikte Enez Belediye Başkanı Özkan Günenç ve Enezspor Kulübü Başkanı Volkan Örs de birer konuşma yaptı.
Halk oyunları gösterilerinin de sergilendiği etkinlik çekiliş ve açık artırma usulü forma satışının ardından sona erdi.
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 12:02 Kaynak: AA
Süloğlu, Enez, Ankara, Güncel
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