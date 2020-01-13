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Edirne'den kısa kısa

14 dakika önce

Yeşilay Danışmanlık Merkezi'nin (YEDAM) tanıtım ziyaretleri devam ediyor.

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Yeşilay Danışmanlık Merkezi'nin (YEDAM) tanıtım ziyaretleri devam ediyor.

Türkiye Yeşilay Cemiyeti Edirne Şubesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, tütün, alkol, madde ve teknoloji bağımlılarına, aile ve yakınlarına, ücretsiz psikolojik ve sosyal hizmet desteği veren YEDAM'ın tanıtımı için ziyaretler yapılıyor.

Şube Başkanı Sebahattin Bilgiç ve yönetim kurulu üyeleri, yılın ilk haftasında AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Ertuğrul Tanrıkulu, Havsa Belediye Başkanı Aydın Balkan, Havsa İlçe Jandarma Komutanı Ömer Çıngı'yı ziyaret ederek merkezin işleyişinden ve çalışmalarından bahsetti.

Koruma altındaki çocuktan Türkiye birinciliği

Edirne'de devlet korumasındaki halter sporcusu çocuk, grup müsabakasında Türkiye 1. oldu.

Edirne Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi bünyesinde korunma ve bakım altında bulunan halter sporcusu Kanber Dikmen, Türkiye Halter Federasyonu tarafından Aydın'ın Didim ilçesinde düzenlenen Halter Yıldız Kız - Erkek Grup Müsabakasında 65 kilo da Türkiye 1. oldu.

"Öfkenin Yıkıcı Etkilerinden Kurtulmak" konulu seminer düzenlenecek

Edirne'de "Öfkenin Yıkıcı Etkilerinden Kurtulmak" isimli seminer düzenlenecek.

Edirne Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, belediye bünyesinde kurulan ve birçok konuda eğitimler veren "Edirne Akademi"de, 16 Ocak Perşembe psikolog Buse Başköylü'yü ağırlayacak.

Psikolog Başköylü, "Öfkenin Yıkıcı Etkilerinden Kurtulmak" isimli seminer ile öfkeyle başa çıkma konusunda dinleyicilere önemli bilgiler verecek.

Seminer, Dr. Fatma Şakir Memik Kadın Merkezi'nde saat 11.00'da başlayacak.

Türkiye, Yeşilay, Edirne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 05:06 Kaynak: AA
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