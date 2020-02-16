Edirne Trafik Eğitim Parkı'nda eğitimler sürüyor.

Edirne Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Edirne Valiliği öncülüğünde kurulan trafik parkını, 10-14 Şubat'ta Özel Edirne Bahçeşehir Okulları, Özel Edirne Meriç Ortaokulu, Karaağaç Ortaokulu, Büyükdöllük Ortaokulu, Kemalköy Ortaokulu, Özel Safir Koleji, Ferah Ortaokulu, Tayakadın Şehit Cem Havale Ortaokulu ile Edirne Özel Susam Sokağı Kreş ve Gündüz Bakımevi'ndeki öğrenciler ziyaret etti.

Öğrencilere, trafik eğitimi, yangın bilinci, çevre bilinci, acil durum bilinci ve sağlıklı yaşam konularında alanında uzman kişilerce uygulamalı eğitimler verildi.

Parkta öğrencilere yönelik eğitimlerin devam edeceği belirtildi.

İsmail Güner Ortaokulu dart takımı bölge birincisi oldu

Edirne İsmail Güner Ortaokulu Yıldız Kız Dart Takımı, bölge birinciliğini elde etti.

Edirne Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İsmail Güner Ortaokulu Yıldız Kız Dart Takımı, Manisa'da düzenlenen Dart Bölge Müsabakalarında birinci oldu.

Takım, Erzincan'da yapılacak Türkiye Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı.

Edirne İl Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı, bölge birincisi olan takımı ve okul yöneticilerini tebrik ederek, Türkiye Şampiyonası'nda başarı diledi.