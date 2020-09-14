Edirne Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı, Vali Fahri Yücel İlkokulunu ziyaret etti.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Arpacı, yüz yüze eğitim öncesi yapılan hazırlıkları inceledi.

İdarecilerden bilgi alan Arpacı, veli toplantısına da katıldı.

AK Parti İl Başkanı İba'ya ziyaret

AK Parti Havsa İlçe Başkanı Haluk Savaştürk, AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba'yı ziyaret etti.

Partiden yapılan açıklamaya göre, ziyarette, Havsa İlçe Teşkilatı Olağan Kongresi'yle ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.

Uzunköprü'de pazarcılara çöp poşeti dağıtıldı

Uzunköprü Belediyesince pazar esnafına çöp poşeti dağıtıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Özlem Becan, "Daha temiz bir Uzunköprü" sloganıyla pazar yerlerini daha temiz hale getirmek için çaba sarf ettiklerini belirtti.

Ücretsiz poşet dağıtımının süreceğini aktaran Becan, şunları kaydetti:

"Bu uygulama ile pazar yerlerimizde dağıtılan poşetleri kullanan esnafımız sebze ve meyvelerin satışı sırasında biriken çöpleri yere değil poşetlere atacak, ekiplerimiz tarafından torbalarda toplanan çöpler alınarak alanların temizliği de gerçekleştirilecek. Böylelikle hem halkımızın özellikle pandemi ile mücadele ettiğimiz bugünlerde çok daha hijyenik koşullarda ihtiyaçlarını karşılamalarını sağlayacak hem de salgın riski ile mücadele den esnafımıza da faaliyetlerinde bir nebze olsun destek olacağız."