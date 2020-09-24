MHP Edirne İl Başkanı Zakir Tercan, Edirne Kantin İşletmecileri Esnaf Derneği Başkanı Harun Özen'i ziyaret etti.

İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, ziyarette, esnafların yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde yaşadıkları sorunlar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Özen, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek, Tercan'a teşekkür etti.

Tercan da Özen'e çalışmalarında başarı diledi.

Enez'de Kovid-19 tedbirleri

Enez'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetimler sürüyor.

Enez Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, denetim ekipleri, salgınla mücadele kapsamında düzenli denetimler gerçekleştiriyor.

Ekipler, denetimlerde maske, mesafe ve hijyen kuralları açısından incelendi.

Belediye Başkanı Helvacıoğlu'na ziyaret

Havsa Belediye Başkanı Aydın Balkan, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu'nu ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ziyarette, iki ilçede yapılan çalışmalar görüşüldü.

Helvacıoğlu, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek, Balkan'a çalışmalarında başarı diledi.

Balkan da Helvacıoğlu'na teşekkür etti.