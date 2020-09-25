Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, müteahhitler ve inşaat firmalarının temsilcileriyle bir araya geldi.

Helvacıoğlu, ilçedeki bir tesiste düzenlenen toplantıda, Keşan'ın planlı şekilde gelişimi için çalıştıklarını söyledi.

Müteahhitler ve inşaat firmalarının ilçeye değer kattığını belirten Helvacıoğlu, "Sorunların çözümü noktasında belediye olarak taşın altına her zaman elimizi koymaya hazırız. Kentimize değer katacak yatırımları teşvik eden çalışmalar yapmaya devam edeceğiz." dedi.

Hoşgeldin Bebek Projesi

Keşan Belediyesince başlatılan "Hoşgeldin Bebek Projesi" devam ediyor.

Keşan Belediyesi Muhtarlık İşleri Müdürlüğü ekipleri, Derya ve İsmail Durgun'un kızları Lina, İrem ve İbrahim Kuzakçı'nın kızları Arya, Kader ve Hasan Mutlu'nun ikiz bebekleri Tekin Eymen ve Muhammet Asaf, Nuray ve Mustafa Kayacı'nın çocukları Halil Araz, Çiğdem ve Şinasi Yıldırım'ı kızları Müzeyyen Asi'yi evlerinde ziyaret ederek, hediyelerini verdi.

Keşan'da ilaçlama çalışması

Keşan Belediyesi ekipleri ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, Keşan 700 Evler TOKİ konutlarındaki rögarlarda larva, fare ilaçlaması gerçekleştirdi.

İlçedeki park ve bahçelerde larva ve ergin, uçkun çalışması da yapıldı.