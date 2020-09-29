Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, sporcu Ahmet Tek'i kabul etti.

Helvacıoğlu, İstanbul'da düzenlenen 30 Ağustos Zafer Koşusu'nda birinci olan Tek'İ tebrik etti.

Sporun ve sporcunun her zaman destekçisi olduklarını belirten Helvacıoğlu, Tek'e çalışmalarında başarılar diledi.

Tek de Helvacıoğlu'na destekleri için teşekkür etti.

Hoşgeldin Bebek Projesi

Keşan Belediyesinin başlattığı "Hoşgeldin Bebek Projesi" devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamada, aile ziyaretlerinin devam ettiği belirtildi. Keşanlıların projeyi desteklediği aktarılan açıklamada, "Projemiz kapsaminda Gözde, Hakan Korkmaz çiftinin dünyaya yeni gelen bebekleri Çetin'in hediyeleri Belediye Başkan Yardımcımız Mustafa Altay tarafından takdim edildi. Ailemizi tebrik ediyor, evlatlarına başarılı, sağlıklı bir ömür diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Sahillerde ilaçlama yapıldı

Erikli ve Yayla sahillerinde havuz ve rögarlarda ilaçlama yapıldı.

Keşan Belediyesi ekipleri sahillerdeki havuz ve rögarlarda larva, ergin uçkun mücadelesi gerçekleştirdi.

Ayrıca çöp bidonları da karasinek mücadelesi kapsamında ilaçlandı.