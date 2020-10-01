Edirne'den kısa kısa - Son Dakika

Edirne'den kısa kısa

İpsala Kaymakamı Ekrem Güngör, Trakya Üniversitesi İpsala Meslek Yüksekokulunu ziyaret etti.

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İpsala Kaymakamı Ekrem Güngör, Trakya Üniversitesi İpsala Meslek Yüksekokulunu ziyaret etti.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, ziyarette, kaymakamlık ve okul işbirliğinde yapılabilecek projeler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Okulda incelemelerde bulunan Güngör, Yüksekokul Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Hayati Arda'dan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Milli Eğitim Müdürü Arpacı'nın okul ziyaretleri

Edirne Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı, Uzunköprü Gazi Mahmut İlkokulunu ziyaret etti.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Arpacı, yüz yüze eğitime başlayan öğrencilerle bir araya gelerek sohbet etti.

Okulda incelemelerde bulunan Arpacı, yapılan çalışmalar hakkında idarecilerden bilgi aldı.

Belediye Başkanı Balkan'a ziyaret

Edirne Ticaret Borsası Başkanı Özay Öztürk, Havsa Belediye Başkanı Aydın Balkan'ı ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ziyarette, ilçede devam eden projeler ve borsa ile koordineli yapılabilecek çalışmalarla ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.

Balkan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, borsanın ilçeye verdiği desteklerden dolayı teşekkür etti.

Öztürk de Balkan'a çalışmalarında başarı diledi.

Trakya Üniversitesi, İpsala, Edirne, Okul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2020 15:05 - Kaynak: AA

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