Edirne'de usulsüz avlanan 4 kişiye para cezası uygulandı.

Edirne Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince 5 - 11 Ekim tarihlerinde 159 avcı kontrol edildi.

Usulsüz avlandığı tespit edilen 4 kişiye işlem yapılırken, 2 av tüfeği ve 6 ses düzeneğine de el koyuldu.

Çakmak Barajı'nda çalışmalar sürüyor

Uzunköprü ilçesindeki Çakmak Barajı inşaatında çalışmalar sürüyor.

Devlet Su İşleri 11. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, "Çakmak Barajı Sulaması 1. Kısım" inşaatında çalışmaların devam etttiği belirtidi.

Çalışmaların tamamlanmasıyla 164 bin 530 dekar alanın sulanma imkanına kavuşacağı ifade edildi.

Arpacı, yüz yüze eğitim açılış programına katıldı

Edirne Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı, Yüksel Yeşil İlkokulu'nu ziyaret etti.

Yüz yüze eğitime geçiş planlamasının ikinci aşamasında, ilkokul 2, 3, 4. sınıflar, köy okulları, 8. ve 12. sınıflar ile özel gereksinimli öğrenciler, okul heyecanı yaşadı.

İl Milli Eğitim Müdürümüz Önder Arpacı da okulu ziyaret ederek İstiklal Marşı törenine katıldı, öğrencilerle sohbet etti.