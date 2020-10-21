Lalapaşa Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği ve Bulgaristan'ın Yambol kentinde faaliyet gösteren Euroclub Woman işbirliğinde hayata geçirilen "El sanatlarını koruma, tanıtma ve turist cazibeleri haline getirmek için ortak girişimler ağı" projesi kapsamında 40 kişilik Bulgar heyeti Edirne'ye geldi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, proje kapsamında gerçekleştirilen etkinliğin ilk gününde Lalapaşa Düğün Salonu'nda el sanatları konferansı düzenlendi.

Etkinliği ikinci gününde kente özgü el sanatlarının yapıldığı atölyeler ve müzeler gezildi.

Milli Eğitim Müdürü Arpacı'ya ziyaret

Edirne Müftüsü Alettin Bozkurt, Edirne Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı'yı ziyaret etti.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Arpacı, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek, Bozkurt'a teşekkür etti.

Bozkurt da Arpacı'ya çalışmalarında başarı diledi.

MHP İl Başkanı Tercan'ın açıklaması

MHP Edirne İl Başkanı Zakir Tercan, süt üreticilerinin desteklenmesi gerektiğini bildirdi.

Tercan, yaptığı yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının üretim sektörünü olumsuz etkilediğini belirtti.

Salgının etkilerini azaltmak için devletin etkili tedbirler aldığını aktaran Tercan, süt üreticilerine gerekli desteğin verilmesi dile getirdi.