Belediyeden yapılan açıklamada göre, belediyenin sokak hayvanlarını unutmadığı belirtildi.

Çalışmaların aralıksız sürdüğünü aktaran Ormankıran, "Parke taş yol ve kaldırım çalışmamız haftanın ilk günü hızla devam ediyor. Değerli halkımıza sözümüz var, bozuk ve yapılmayan hiç sokağımız kalmayacak." ifadelerini kullandı.

Ormankıran, yaptığı yazılı açıklamada, zaman içinde bozulan ve eskiyen yolların yenilendiğini belirtti.

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