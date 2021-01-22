Edirne'de, Kadın Destek Uygulaması (KADES) programı hakkında toplumsal duyarlılık ve bilincin arttırılması amacıyla eğitim ve afiş çalışması yapıldı.

Edirne Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri ve Edirne Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü uzmanları KADES uygulamasının tanıtımı için çalışmalarını sürdürüyor.

Programın tanınırlığı ve yaygınlaştırılması amacıyla çalışmalar yapıldığı aktarılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"KADES uygulamasının tanıtımı ve eğitiminin verilmesi ile köylerimizde halkın görebileceği alanlara KADES afişlerinin asılması faaliyetleri gerçekleştirilmiştir. Faaliyet sonucunda 1-21 Ocak tarihleri arasında sorumluluk bölgemizde toplam 790 kadına KADES eğitimi verilerek tanıtımı yapılmış olup, 450 KADES tanıtım afişi köy minibüsleri ve vatandaşların görebileceği uygun yerlere asılmıştır. Ayrıca Edirne İl Jandarma Komutanlığınca aile içi ve kadına karşı şiddet olaylarında mutlaka kadın mağdurlara KADES tanıtımı yapılmakta ve uygulama yükletilmektedir."

Pekcanlı, Mumcu'yu andı

CHP Edirne İl Başkanı Fevzi Pekcanlı, Uğur Mumcu'nun 28. ölüm yıldönümü dolayısıyla mesaj yayımlandı.

Pekcanlı, mesajında, Mumcu'yu saygı ve rahmetle andığını belirtti.

Mumcu'nun kamuoyunun aydınlatılması için mücadele ettiğini aktaran Pekcanlı, "24 Ocak 1993'te, karanlık güçler tarafından arabasına yerleştirilen bombanın patlaması sonucu vahşice katledilen gazeteci yazar Uğur Mumcu'nun ölümünün üzerinden 28 yıl geçti. Geçen 28 yılda seni unutmadık unutmayacağız. Mumcu, gazeteciliğin, halkın sağlıklı bilgi alma, kamuoyunun özgürce oluşmasına katkı verme sorumluluğunu taşımak olduğuna inandı. Yaşamı boyuncu bunun kavgasını verdi." ifadelerini kullandı.

Yatırımcılara yönelik toplantı düzenlendi

Trakya Teknopark bünyesinde bulunan şirketler ile startup projelerine yatırım ve mentör eşleşmeleri konusunda değerlendirme toplantısı yapıldı.

Trakya Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, Trakya Teknopark Genel Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Özgür Özdemir ile Proje ve Eğitim Koordinatörü Dr. Öğretim Üyesi Elvin Dinler Kısaçtutan'ın rehberliğinde oluşturulan gönüllü ekip ve şirketler, yerel yatırımcılar öncelikli olmak üzere eğitim, rehberlik ve eşleşme çalışmaları hakkında takvim belirledi.

Şirketlerin ve daha önceden yatırım almış startup projelerinin öneri ve fikirlerini de dikkate alarak başlatılan program, yeni bakış açılarıyla düzenli Demo Day etkinlikleri düzenleyerek teknoparklar ile yatırımcıları yakınlaştırmayı ve bölgesel teknolojik hamleyi güçlendirmeyi hedefliyor.