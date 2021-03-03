Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü adına Doç. Dr. Aylin Gürbüz tarafından "Hissederim, söyleyemem" ulusal online karma sergisi düzenlendi.

12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma etkinlikleri çerçevesinde, Trakya Üniversitesi öğretim elemanları ve lisansüstü öğrencilerinin katılımıyla gerçekleştirilen sergide 22 esere yer verildi.

Ersoy'un, Safahat eserindeki "Ağlarım, ağlatamam; hissederim, söyleyemem" dizelerinden esinlenilerek "Hissederim, söyleyemem" isminin verildiği serginin müziği, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü öğretim elemanlarından Gizem Karagöz ve Mehmet Efe tarafından yapıldı.

Sergi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Aylin Gürbüz'ün, proje kapsamında oluşturduğu Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sanal Sanat Galerisi'nde paylaşılacak.

Sergiye, 12 Mart tarihinde, saat 13.00'ten itibaren https://trakyasergi.artspheria.com/sergiler/hissederim-soyleyemem-ulusal-cevrimici-karma-sergi/ linkinden ulaşılabilecek.

Süloğlu'nda yol yapım çalışmaları devam ediyor

Süloğlu Belediye Başkanı Mehmet Ormankıran, ilçede yol yapım çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

Ormankıran, yaptığı yazılı açıklamada, zamanla bozulan ve eskiyen yolların yenilendiğini belirtti.

Çalışmaların aralıksız sürdüğünü aktaran Ormankıran, "Bir sokağımızı daha parke taş döşeyerek değerli halkımızın hizmetine sunuldu. Söz verdiğimiz gibi hiç bir vatandaşımızın ayağı çamura değmeyecek." ifadelerini kullandı.