Edirne'den kısa kısa - Son Dakika
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Edirne'den kısa kısa

21.06.2022 11:43
Edirne'den kısa kısa

Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Seda Donat Bacıoğlu danışmanlığında yürütülen "Mutlu Bahçe, Mutlu Çocuk" projesi tamamlandı.

Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Seda Donat Bacıoğlu danışmanlığında yürütülen "Mutlu Bahçe, Mutlu Çocuk" projesi tamamlandı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Trakya Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi (TÜBAP) katkılarıyla hazırlanan proje ile Edirne'de bulunan Mithatpaşa İlkokulu bahçesine çocukların fiziksel, zihinsel ve sosyal becerilerini destekleyecek eğitsel oyunlar çizildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Doç. Dr. Bacıoğlu, projeyle dezavantajlı çocukların öğrenim gördüğü okulun bahçesine eğitsel oyunlar çizildiğini belirtti.

Öğrencilerin oynayarak öğrendiğini aktaran Bacıoğlu, "Öğrenciler, tıpkı projenin adında olduğu gibi en çok mutlu hissettikleri alanda birbirinden keyifli ve eğlenceli etkinliklerle doyasıya mutlu oldular. Okul Müdürü Ertan Çekiç'e, değerli öğretmenlerine ve sevgili öğrencilerine iş birliklerinden dolayı teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

TÜ Öğretim Üyesi Çaylan EPGRN Yönetim Kurulu Üyeliğine seçildi

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayşe Çaylan, European General Practice Research Network (EPGRN) Yönetim Kurulu Üyeliği'ne seçildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, EPGRN bünyesinde Halkla İlişkiler ve İletişim Komitesi Başkanlığı (Board Member Public Relations and Communications Commitee) görevine getirildi.

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Kaynak: AA

Trakya Üniversitesi, Edirne, Çocuk, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edirne'den kısa kısa - Son Dakika

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