TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Edirne Temsilciliği Yönetim Kurulu Başkanlığına Erdoğan Yanılmaz seçildi.

Odadan yapılan açıklamaya göre, Ziraat Mühendisleri Odası Edirne Temsilciliği Seçimli Genel Kurulu sonrası 5 kişilik yönetim kurulu görev dağılımını gerçekleştirdi.

Toplantıda başkanlığa Erdoğan Yanılmaz seçilirken, Bulut Bozan, Şermin Bilici, Ahmet Uğur Kılıçarslan ve Mutlu Kılıç da yönetim kurulu üyeleri olarak belirlendi.

Mimarlık fakültesinde "Koruyalım mı Onaralım mı?" başlıklı söyleşi düzenlendi

Trakya Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'nde "Koruyalım mı Onaralım mı?" başlıklı söyleşi düzenlendi.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, Trakya Üniversitesi Kariyer Uygulama ve Araştırma Merkezi ve Trakya Üniversitesi Mimarlık Bölümü Mezunlar Derneği iş birliği ile düzenlenen "Mimarlık Kariyer Günleri" kapsamında söyleşiler düzenleniyor.

Öğrenciler ile mimarlık alanında başarılı işlere imza atmış mezunları bir araya getirerek okul, kariyer ve meslek yaşamında edindikleri tecrübeleri paylaşmalarını ve onları iş yaşamına hazırlamayı amaçlayan söyleşinin konuğu İstanbul Rumeli Üniversitesi Mimarlık Bölüm Başkanı ve Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Çiğdem Zağra oldu.

Öğrencilik yılları ve meslek hayatı ile ilgili deneyimlerini paylaşan Zağra, restorasyon alanında kendine ait projelerinden örnekler sunarak yapılan uygulamalar sırasında karşılaşılan zorluklar hakkında bilgiler paylaştı.