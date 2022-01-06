Üye Girişi
Edirne'den kısa kısa - Son Dakika

Edirne'den kısa kısa

06.01.2022 15:47
Edirne'den kısa kısa

Keşan Belediye Başkanlığı İzzetiye ve Paşayiğit mahallerindeki toplu taşıma ile ilgili düzenleme yapıldı.

Keşan Belediye Başkanlığı İzzetiye ve Paşayiğit mahallerindeki toplu taşıma ile ilgili düzenleme yapıldı.

Keşan Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Ulaşım Komisyonu İzzetiye Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi ve Paşayiğit Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi ile ilgili düzenleme çalışmalarını tamamladı.

Konuyla ilgili vatandaşlar dağıtılan afişlerle bilgilendirildi.

Keşan Belediye Başkan Yardımcısı Bülent Günsal, İzzetiye ve Paşayiğit mahallelerinde toplu taşıma sistemi iyileştirme ve yenileme çalışmaları başladığını, konuyla ilgili tebliğlerin taşımacılara yapıldığını belirtti.

-"Yerlere izmarit ve çöp atmayalım"

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, vatandaşlardan yerlere çöp ve izmarit atmamalarını istedi.

Helvacıoğlu, eski itfaiye bahçesinde Temizlik İşleri Müdürü Mücahit Erdoğan ve temizlik personeli ile toplantı düzenledi.

Vatandaşlardan çevreye çöp ve izmarit atmamalarını isteyen Helvacıoğlu, bu konuda herkesi duyarlı olmaya davet etti.

Cadde ve sokakları temizleyen çalışanların şehrin gizli kahramanları olduğunu ifade eden Helvacıoğlu, konuşmasına şöyle devam etti:

"Onların işlerine nasıl destek olabiliriz. Onun için buradayız. Sizlerin daha temiz bir Keşan'da yaşamaları için onlar yoğun emekler veriyor. Sabahın erken saatlerinde işe koyuluyorlar. Onlar sayesinde her sabah tertemiz bir güne uyanıyoruz. Daha güzel, daha temiz bir Keşan için çalışan bu emekçi kardeşlerimizin sizlerden bir istekleri var.

Çok küçük ve yapılması çok kolay bir istek. Lütfen yerlere izmarit ve çöp benzeri şeyler atmama, atanları da uyarma konusunda hassas olalım istiyoruz."

YORUMLAR
500

Belediye Başkanlığı, Keşan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Edirne'den kısa kısa - Son Dakika


İmamoğlu'ndan ekmek fabrikası müjdesi: En büyüğünü kuruyoruz İmamoğlu'ndan ekmek fabrikası müjdesi: En büyüğünü kuruyoruz         
15:49
Bahçeli'den Osmaniye'nin kurtuluş yılına özel video! Bahçeli'den Osmaniye'nin kurtuluş yılına özel video!         
15:42
94 yaşında torun katili olan adamdan savunma 94 yaşında torun katili olan adamdan savunma         
15:11
İç çamaşırı giymeyen Buket Aydın kendini sansürledi, arkadaşı açık açık paylaştı İç çamaşırı giymeyen Buket Aydın kendini sansürledi, arkadaşı açık açık paylaştı         
14:24
Olay hakem Zorbay Küçük ilk haftada maç aldı! Olay hakem Zorbay Küçük ilk haftada maç aldı!         
13:15
Kadın hırsız, 12 bin TL değerindeki cep telefonunu kaşla göz arasında çaldı Kadın hırsız, 12 bin TL değerindeki cep telefonunu kaşla göz arasında çaldı         
12:12
Ocak ayı yaşlı ve engelli aylıkları, hesaplara yatırılmaya başlandı Ocak ayı yaşlı ve engelli aylıkları, hesaplara yatırılmaya başlandı         
11:26
Gelin Evi programında şaşırtan diyalog! Shakespeare'i aile büyüğü sandı Gelin Evi programında şaşırtan diyalog! Shakespeare'i aile büyüğü sandı         
11:00
Kazakistan'da protestocuların çoğu başlarından tek kurşunla öldürülmüş Kazakistan'da protestocuların çoğu başlarından tek kurşunla öldürülmüş         
10:31
Kazakistan'da eylemcilerin Nazarbayev'in heykelini yıkmaya çalışması akıllara Saddam Hüseyin'i getirdi Kazakistan'da eylemcilerin Nazarbayev'in heykelini yıkmaya çalışması akıllara Saddam Hüseyin'i getirdi         
10:30
Dünya 1 numarası Djokovic ülkeden sınır dışı edildi Dünya 1 numarası Djokovic ülkeden sınır dışı edildi         
10:28
FED tutanakları ve Kazakistan'daki olaylar sebebiyle Bitcoin düşüşte FED tutanakları ve Kazakistan'daki olaylar sebebiyle Bitcoin düşüşte         
10:13
Son Dakika! Kazakistan'da Cumhurbaşkanının isteği sonrası Rus askerleri ülkeye girdi Son Dakika! Kazakistan'da Cumhurbaşkanının isteği sonrası Rus askerleri ülkeye girdi         
10:12
TOGG ABD'de görücüye çıktı, CEO Mehmet Gürcan Karakaş duygu dolu anlar yaşadı TOGG ABD'de görücüye çıktı, CEO Mehmet Gürcan Karakaş duygu dolu anlar yaşadı         
09:56
Türk vatandaşlığına kabul şartlarında değişikliğe gidildi Türk vatandaşlığına kabul şartlarında değişikliğe gidildi         
08:33
AK Partili vekillere Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan : Önceliğimiz enflasyonu düşürmek, tedbirlerimiz bu yönde olacak AK Partili vekillere Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan : Önceliğimiz enflasyonu düşürmek, tedbirlerimiz bu yönde olacak         
08:32
Koronavirüse yakalanan Uraz Kaygılaroğlu ile kızı arasındaki diyalog duygulandırdı Koronavirüse yakalanan Uraz Kaygılaroğlu ile kızı arasındaki diyalog duygulandırdı         
08:29

Son Dakika Haberleri
15:41 Bahçeli'den Osmaniye'nin kurtuluş yılına özel video!
15:32 Sancaktepe'de ekmek 1,25 liradan satılacak
15:22 Yeni araştırma! Hem muhalefet hem iktidar seçmenleri 2022'den umutsuz!
15:22 Eski sevgililer Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı Survivor All Star'da karşı karşıya gelecek
15:19 Piranalar bir haftada 4 kişiyi öldürüp 20 kişiyi yaraladı
15:17 Merkez Bankası rezervleri 111,1 milyar dolar oldu
15:17 Yangın yerine dönen Kazakistan'da olup bitenin özeti
15:07 Gökhan Özoğuz, benzine gelen zamlara isyan etti
15:03 Denetim ve İnceleme Yetkili Defterdarlık Uzmanlarından muhasebe denetmeni kadrosu talebi
14:59 Kısa süre önce ağabeyini kaybeden Fırat Altunmeşe'den şaşırtan paylaşım
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2022 15:57:53. #1.12#
SON DAKİKA: Edirne'den kısa kısa - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement