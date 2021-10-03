Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu konser verecek - Son Dakika

Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu " Fırat'tan Meriç'e" Harput ve Rumeli türküleri konseri verecek.
Topluluktan yapılan açıklamaya göre, Kenan Çimtay'ın sanat yönetmenliğinde gerçekleşecek konser 7 Ekim Perşembe günü saat 20.00'de gerçekleşecek.
Edirne Halk Eğitim Merkezinde düzenlenecek konserin biletleri Sanat Cepte uygulaması ve biletinial.com'dan temin edilebilecek.
Kaynak: AA
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