Edirne İl Genel Meclisi'nde Sabuncu Bağları'nın şehitlik envanterine alınması görüşüldü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Edirne İl Genel Meclisi'nde Sabuncu Bağları'nın şehitlik envanterine alınması görüşüldü

Edirne İl Genel Meclisi\'nde Sabuncu Bağları\'nın şehitlik envanterine alınması görüşüldü
05.02.2026 15:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne İl Genel Meclisi'nde Sabuncu Bağları'nın şehitlik envanterine alınması değerlendirildi.

Edirne İl Genel Meclisi'nde Sabuncu Bağları'nın şehitlik envanterine alınması değerlendirildi.

Çiğdem Gegeoğlu başkanlığında İl Genel Meclisi Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, yoklamanın ardından son birleşime ait tutanak özetleri okundu.

Toplantıda Şehitlikler ve Şehit Ailelerini Koruma Komisyonu Başkanı Sezgin Gündoğdu, Sabuncu Bağları Şehitliği hakkında bilgi verdi.

Sabuncu Bağları'nın, Balkan Savaşları sırasında şehit düşen Osmanlı askerlerinin defnedildiği alanlardan biri olduğunu belirten Gündoğdu, Yıldız ve Kestanelik tabyalarının doğusunda yer alan bölgenin Edirne savunmasının ikinci hattı üzerinde bulunması nedeniyle stratejik öneme sahip olduğunu vurguladı.

Gündoğdu, sahada somut izler bulunmamasına rağmen tarihsel önemi açıkça vurgulanan alanın şehitlik envanterine dahil edilmesi gerektiğini ifade etti.

Toplantıda ayrıca diğer komisyonların raporları da görüşüldü.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Edirne, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edirne İl Genel Meclisi'nde Sabuncu Bağları'nın şehitlik envanterine alınması görüşüldü - Son Dakika

Araç kondu, 20 yıl sonra gerçek ortaya çıktı Araç kondu, 20 yıl sonra gerçek ortaya çıktı
Ölülerden çalıp sattıklarıyla krallar gibi yaşamış Rakam dudak uçuklatır Ölülerden çalıp sattıklarıyla krallar gibi yaşamış! Rakam dudak uçuklatır
Fenerbahçeli kadın voleybolcuların Kante çılgınlığı Fenerbahçeli kadın voleybolcuların Kante çılgınlığı
Tehditler yerini dostluğa bıraktı: Trump ve Petro’dan Beyaz Saray’da dostluk gösterisi Tehditler yerini dostluğa bıraktı: Trump ve Petro'dan Beyaz Saray'da dostluk gösterisi
Ünlü sosyal medya fenomeni Mükremin Gezgin tutuklandı Ünlü sosyal medya fenomeni Mükremin Gezgin tutuklandı
Alanyaspor’u tek başına destekledi Kaç km yol gittiğini duyanlar hayret ediyor Alanyaspor'u tek başına destekledi! Kaç km yol gittiğini duyanlar hayret ediyor

15:55
Uğurcan Çakır’ın jölesiz saçları olay oldu
Uğurcan Çakır'ın jölesiz saçları olay oldu
15:34
Oyuncu Ufuk Özkan organ naklinden sonra gözünü açtı İşte ilk sözleri
Oyuncu Ufuk Özkan organ naklinden sonra gözünü açtı! İşte ilk sözleri
15:29
Vatandaşa et ve eşek eti yedirilen ilde ekipler teyakkuza geçti
Vatandaşa et ve eşek eti yedirilen ilde ekipler teyakkuza geçti
15:23
Hakkı Alp: Kahramanmaraş’ta bir Avrupa ülkesi büyüklüğünde ihya çalışması yapıldı
Hakkı Alp: Kahramanmaraş'ta bir Avrupa ülkesi büyüklüğünde ihya çalışması yapıldı
14:59
Öcalan tahliye olacak mı Feti Yıldız “Umut Hakkı“ konusuna açıklık getirdi
Öcalan tahliye olacak mı? Feti Yıldız "Umut Hakkı" konusuna açıklık getirdi
14:29
Cansız bedeni 8 gün sonra bulunan Elif Kumal’ın ölüm nedeni kesinleşti
Cansız bedeni 8 gün sonra bulunan Elif Kumal'ın ölüm nedeni kesinleşti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.02.2026 16:12:56. #7.11#
SON DAKİKA: Edirne İl Genel Meclisi'nde Sabuncu Bağları'nın şehitlik envanterine alınması görüşüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.