Edirne İl Özel İdaresinden köylerde kullanılan içme suyu fiyatı açıklaması Açıklaması - Son Dakika

Edirne Özel İdaresinden, kentteki bazı yatırımlarla ilgili açıklama yapıldı.

Açıklamada, yerel bir gazetede, köylerdeki içme suyu ve evsel katı atık bedelleri ile Musabeyli köyünde yapımı devam eden motokros parkuru ile ilgili çıkan haberlere ilişkin açıklama yapılmasının zaruri görüldüğü belirtildi.

Açıklamada, köy içme suyu kullanımı ve evsel katı atıktan elde edilen gelirlerde 1 lira dahi kar amacı güdülmediği, sadece maliyetlerin karşılanması amaçlandığı, Edirne Merkez Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından Birliğe bağlı köylerde içme suyu metreküp fiyatının son bir yıldan bu yana KDV dahil 3,46 lira olarak uygulandığı ifade edildi.

Edirne'de köylerin içme ve kullanma suyu ihtiyacının yer altından elektrik kullanılmak suretiyle hizmete sunulduğu anımsatılan açıklamada, "Temel maliyet elektrik gideridir. Elektrikte en son yaşanmış fiyat artışlarına rağmen, Birliğin kendi gelirlerinden finanse edilmek suretiyle zam yapılmadan zararına olacak şekilde KDV dahil 3,46 liraya uzun süre hizmet verilmeye devam edilmiştir. Bu dönemde sularını elektrik kullanmadan doğal cazibe ile elde eden pek çok belediyenin dahi merkez ilçe köylerimizdeki su ücretinin iki katından fazla ücretle su temin ettiği göz önüne alındığında Birliğimiz tarafından yapılmış fedakarlık daha iyi anlaşılacaktır." denildi.

Edirne Merkez Köylere Hizmet Götürme Birliğine ilişkin ne geçmiş yıllarda ne de bu yıl birlik gelirlerinden Birlik Başkanı Edirne Valisi Ekrem Canalp'in temsil tören giderleri için hiçbir harcama yapılmadığına vurgu yapıldı.

-Motokros parkuru ve diğer yatırımlar

Musabeyli köyündeki iş ve işlemlerle ilgili bilgi verilen açıklamada, "Motokros Parkuru yapımı ile ilgili hiçbir şekilde İl Özel İdaremizin borçlanmaya ihtiyacı yoktur. Bunun için ikna toplantısı yapıldığı iddiaları da gerçek dışıdır." denildi.

Edirne Valiliği, İl Özel İdaresi ve Birliklerin gündeminde Üç Nehir Bir Şehir, Enez Deniz Gümrük Limanı, Edirne Dizi ve Film Platosu (Ediwood), Motokros Parkuru, Sportif Havaalanı, uluslararası yarışmaların yapılabileceği nitelikte Su Sporları Merkezi, Keşan Danişment Köyü'nde yeni turizm tesisi ve 17 yeni müze gibi Edirne'nin ekonomisini, ticaretini ve turizmini geliştirecek projelerin yer aldığı, projelerin kısa ve orta vadeli bir perspektif içerisinde, tüm paydaşlarla işbirliği içerisinde ortak akıl ile hayata geçirileceğinin altı çizildi.