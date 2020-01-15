Edirne Milli Eğitim Müdürü Arpacı: "Eğitimde başarı hikayesi yazıyoruz" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Edirne Milli Eğitim Müdürü Arpacı: 'Eğitimde başarı hikayesi yazıyoruz' - Son Dakika

Edirne Milli Eğitim Müdürü Arpacı: "Eğitimde başarı hikayesi yazıyoruz"

6 saat önce

Edirne Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı, bu yıl eğitim sezonunun ilk yarısının başarılarla dolu olduğunu belirterek, "Eğitimde başarı hikayesi yazıyoruz.

Edirne Milli Eğitim Müdürü Arpacı:

Edirne Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı, bu yıl eğitim sezonunun ilk yarısının başarılarla dolu olduğunu belirterek, "Eğitimde başarı hikayesi yazıyoruz." dedi.

Arpacı, Edirne Milli Eğitim Müdürlüğü'nde düzenlenen basın toplantısı öncesi gazetecilerle okuma etkinliği gerçekleştirdi ve gazetecilere Mehmet Akif Ersoy'un "Safahat" kitabını hediye etti.

Arpacı, etkinliğin ardından yaptığı açıklamada, Edirne Valisi Ekrem Canalp'in destekleriyle Edirne'de eğitim alanında başarılı çalışmaların ortaya konulduğunu söyledi.

Edirne'de 2019-2020 eğitim - öğretim yılında okul öncesinde 6 bin 669, ilkokulda 16 bin 396, ortaokulda 16 bin 920, ortaöğretimde 14 bin 780 ve özel eğitimde 507 olmak üzere toplam 55 bin 272 öğrencinin karne alacağını belirten Arpacı, şunları kaydetti:

"Eğitimde başarı hikayesi yazıyoruz. İl genelinde toplam 155 tasarım beceri atölyemiz bulunmaktadır. Bunlardan 32 yazılım tasarım atölyesi, 36 FeTeMM atölyesi, 6 ahşap ve metal atölyesi, 5 müzik atölyesi, 4 drama ve eleştirel düşünme atölyesi, 4 görsel sanatlar atölyesi, 3 spor atölyesi ve 65 akıl ve zeka oyunları atölyesi kurulmuştur.

Bu atölyelerle ilgili olarak aynı zamanda bu atölyeleri kullanan öğretmenlerimize yönelik eğitici eğitimleri düzenledik. Atölyesi bulunan okullarımızda atölyelerden sorumlu koordinatör öğretmenlerimiz aylık toplantılar yaparak atölyelerin kullanımı ile ilgili görüş alışverişinde bulundular. Ayrıca ikinci dönem atölyelerimize yönelik atölyeler arası yarışmaların planlamasını da yaptık. Yıl sonunda düzenleyeceğimiz Bilim, Kültür, Sanat ve Öğrenme Şenliklerinde de atölyelerimizin sergilerini düzenleyeceğiz."

"Öğrenci koçluğu" uygulamasıyla da kentteki birçok okuldu önemli çalışmalar gerçekleştirdiklerini anlatan Arpacı, İstanbul Üniversitesi Şehir Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezince hazırlanan ve bu yıl üçüncüsü açıklanan "İller Arası Rekabet Endeksi"nde Edirne'nin eğitimde rekabetçi 3 il arasına girdiğini bunun da önemli başarılar arasında yer aldığını kaydetti.

Mehmet Akif Ersoy, Ekrem Canalp, Edirne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 03:40 Kaynak: AA
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