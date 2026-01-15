Edirne Müftüsü Yılın Kareleri Oylamasında

Edirne Müftüsü Ercan Aksu, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Aksu, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin 2025 yılında çektiği, Türkiye ve dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafı inceledi.

"Gazze: Açlık" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Gazze'de açlıkla mücadele eden Filistinlilere, yemek dağıtıldı", "Portre" kategorisinde Mahmoud Abu Hamda'nın "Annesinin biriciği" fotoğraflarını seçen Aksu, "Haber" kategorisinde ise Muhammed Abdullah Kurtar'ın "Her yerde" karesini oyladı.

"Spor" kategorisinde Ağıt Erdi Ulukaya'nın "Gelenek ailede başlar", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Berkan Çetin'in "İlk seferinde" karelerini oylayan Aksu, "Günlük Hayat" kategorisindeki tercihini ise Sidar Can Eren'ın "Süt kuzusu" fotoğrafından yana kullandı.

Oylama

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor. Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar saat 17.00'ye kadar devam edecek.