Edirne'de tüyler ürperten olay! Gece ormana giren 2 genç gördükleri karşısında donup kaldı - Son Dakika
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Edirne'de tüyler ürperten olay! Gece ormana giren 2 genç gördükleri karşısında donup kaldı

17.10.2022 00:32
Edirne'de tüyler ürperten olay! Gece ormana giren 2 genç gördükleri karşısında donup kaldı

Edirne'nin Keşan ilçesinde yaşandığı öne sürülen bir olay, duyanların tüylerini ürpertiyor. İddiaya göre gece ormanın içerisine giren 2 genç, ormanda karşılaştıkları varlıklar sebebiyle büyük korku yaşadı. Gençlerden biri ters yatar halde, diğer ise gözleri açık şekilde bulundu. Olaydan sonra ifadelerine başvurulan gençler, "Onları gördük, yüzleri yoktu" dedi. İşte o tüyler ürperten hikaye...

Türkiye'nin çeşitli illerinde ve köylerinde anlatılan birden fazla hikaye var. Bu hikayelerden birinin de Edirne'nin Keşan ilçesinde yaşandığı biliniyor. İşte Edirne'de neredeyse her evde anlatılan o hikayenin detayları...

BİRİ TERS YATARKEN, DİĞER DE MIRILDANIRKEN BULUNDU

Hikaye, Edirne'nin Keşan ilçesine bağlı bir köyde geçiyor. Bundan 20 yıl önce arkadaşıyla birlikte ormana yürüyüşe giden iki arkadaş, o gece evlerine geri dönmediler. Bunun üzerine aileleri çocukların başlarına ne geldiğini merak ettiler ve köylülerden yardım alarak çocukları aramaya çıktılar. Orman yolunda iki genci de baygın olarak bulan köylüler durumu jandarmaya haber verdiler. Çocuklardan biri yerde ters yatıyor diğeri ise gözleri açık bir şekilde bir şeyler mırıldanıyordu.

İNCELEME BAŞLATILDI

Cinneti Alem'de yer alan bilgiye göre jandarma yaşanılan olayı araştırmak üzere inceleme başlattı. Çocukların ikisi de tedavi görmek için ilçedeki ruh ve sinir hastanesine gönderildiler. 6 ay konuşamadıktan sonra hastaneden taburcu oldular ve yaşanılan olayı o gece yerde ters yatan genç şu şekilde anlattı:

DERİNDEN SES DUYMAYA BAŞLADILAR

"Evden uzaklaşarak, komşularında bizi göremeyeceği bir yere orman yoluna gittik. Saat gece 1'i gösteriyordu. Birden ağaçların arkasından doğru derinden bir ses duymaya başladık. Duyduğumuz sesin daha sonrasında ezan sesi olduğunu fark etik.

ORMANIN İÇİNE YÜRÜMEYE BAŞLADILAR

İkimiz birden birbirimize baktık ve konuşamadık. Ezanı bir çocuk okuyordu. İstemsizce ormanın içine doğru yürümeye başladık fakat oraya neden gittiğimizi bilmiyorduk. Gördüğüm manzaradan sonra arkadaşım Ali yere yattı ve dualar okumaya başladı."

"KİMSENİN YÜZÜ YOKTU"

Beyaz giyimli 9-10 tane kadın, ormanın içinde namaza durmuşlardı. Başlarındaysa bir çocuk onların karşısında ezan okuyordu. Oradaki hiç kimsenin yüzü yoktu. Yüz yerleri sanki deriyle kaplanmış gibiydi. Yere yatan arkadaşım alinin bir süre sonra bayıldığını fark ettim. Namaz kılan kadınlardan biri arkasını dönerek bana Arapça kelimeler söyledi. O an başım döndü ve bütün ağaçlar üzerime geldi. Sonrasını hatırlamıyorum. İşin esrarengiz yanı ise, Ali o geceyi evde geçirdiğini hatırlıyor. Bu yaşanılan olaylardan hiç haberi olmamış."

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SON DAKİKA: Edirne'de tüyler ürperten olay! Gece ormana giren 2 genç gördükleri karşısında donup kaldı - Son Dakika
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