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EDİRNE Sokak ortasında bıçaklanarak öldürülme anı kamerada

1 saat önce

Sokak ortasında bıçaklanarak öldürülme anı kameradaEdirne'nin İpsala ilçesinde S.D. (36), kendilerine ait köpekleri tüfekle vurarak öldürdüğünü iddia ettiği İbrahim Kaplan'ı (47) bıçakla saldırarak, öldürdü.

Sokak ortasında bıçaklanarak öldürülme anı kamerada
Edirne'nin İpsala ilçesinde S.D. (36), kendilerine ait köpekleri tüfekle vurarak öldürdüğünü iddia ettiği İbrahim Kaplan'ı (47) bıçakla saldırarak, öldürdü. Kaplan'ın sokak ortasında bıçaklanma anı, cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi.
Olay, dün, saat 10.30 sıralarında, Saraç İlyas Mahallesi Enez Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, ilçeye bağlı Kumdere köyünde yaşayan İbrahim Kaplan, bir süre önce aynı köyde yaşayan S.D. ve kardeşi Ö.D. (20)'ye ait köpekleri tüfekle ateş ederek, öldürdü. Kardeşlerin şikayeti üzerine Kaplan'a, Doğa Koruma ve Milli Parklar Edirne Şube Müdürlüğü'nce para cezası kesildi. S.D. ve kardeşi Ö.D., İpsala merkezdeki Enez Caddesi üzerinde köpeklerini öldürdüğünü öne sürdükleri İbrahim Kaplan'la karşılaşınca aralarında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine S.D., Kaplan'ı göğsünden 17 kez bıçaklayarak, ağır yaraladı.
Çağrılan ambulansla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan İbrahim Kaplan, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. S.D. ve kardeşi Ö.D. ise polis tarafından yakalanarak, gözaltına alındı.
BIÇAKLAMA ANI KAMERADA
İbrahim Kaplan'ın, S.D. tarafından sokak ortasında bıçaklanma anı ise cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde, göğsünden defalarca bıçaklanan Kaplan, kanlar içerisinde yere yığılırken, çevredeki vatandaşlar ise 'dur artık yeter' diyerek, S.D.'yi sakinleştirmeye çalıştı. S.D., sinirini alamayarak, yerde yatan İbrahim Kaplan'ı defalarca tekmeledi. Kardeşi Ö.D. ise Kaplan'ın kafasına yumruk attı.
S.D. ve kardeşi Ö.D.'nin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.
EDİRNE Sokak ortasında bıçaklanarak öldürülme anı kamerada
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 12:18 Kaynak: DHA
İpsala, İbrahim Kaplan, Güncel
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