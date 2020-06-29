EDİRNE Trakyalı çiftçi, yağışların beslediği ayçiçeğinden umutlu - Son Dakika

EDİRNE Trakyalı çiftçi, yağışların beslediği ayçiçeğinden umutlu

Trakyalı çiftçi, yağışların beslediği ayçiçeğinden umutluTÜRKİYE'nin ayçiçeği üretiminin yaklaşık yüzde 50'sini karşılayan Trakya'da üretici, son dönemde artan mevsimsel yağışlarla hasat döneminde yüksek verim bekliyor.

Trakyalı çiftçi, yağışların beslediği ayçiçeğinden umutlu

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TÜRKİYE'nin ayçiçeği üretiminin yaklaşık yüzde 50'sini karşılayan Trakya'da üretici, son dönemde artan mevsimsel yağışlarla hasat döneminde yüksek verim bekliyor. Bu yıl Trakya'da 970 bin dönüm alanda ekim yapıldığını söyleyen Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı, "Hasada yaklaşık 2 aya yakın bir süreç var. Ayçiçeğinin ihtiyacı olduğu dönemde bu yağışlar devam ederse, güzel verim alırız düşüncesindeyiz" dedi.

Trakya çiftçisinin en önemli gelir kaynaklarından biri olan ayçiçeğinde, bu yıl bölgeye düşen mevsimsel yağışlar çiftçiyi sevindirdi. Edirne'de çiftçi, ayçiçeğinin gelişim dönemine büyük katkı sağlayan yağışların devam etmesini ümit ederken, hasat zamanını bekliyor.

Bölgede bu yıl yaklaşık 970 bin dönüm alanda ekilen ayçiçeğinde geçen yıl Türkiye üretiminin yüzde 50'si karşılanırken, üretici yine bu rakamı yakalamayı hedefliyor. Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı ise yağışların iyi gitmesi durumunda güzel verim alınacağını ifade etti.

'İHTİYAÇ OLDUĞU DÖNEMDE GÜZEL YAĞIŞ ALDIK'

Yağış açısından verimsiz geçen kışın ardından ilk yaz yağmurlarının üreticiyi sevindirdiğini söyleyen Arabacı, "Kış boyunca yağışların yetersiz olduğunu, taban suyunun yetersiz olduğunu hep söylüyorduk ama ilk yaz üzeri yağmurların yağmasıyla ayçiçeklerin çıkışı gayet muntazam oldu. Bunun sonrasında da ilk yaz üzeri ayçiçeğinin ihtiyaç duyduğu dönemlerde de güzel yağışlar aldık. Şu anda ayçiçeği gelişimi açısından herhangi bir sıkıntı yok, gayet güzel gelişimini sağlıyor" dedi.

Hasada 2 aylık bir dönem kaldığını ve yağışların devam etmesini umduklarını belirten Arabacı, "Bu süreçte evet taban suyumuz yetersizdi ama ilk yaz yağmurları istenildiği dönemde oldu. Hasada yaklaşık 2 aya yakın bir süreç var. Ayçiçeğinin ihtiyacı olduğu dönemde bu yağışlar devam ederse, güzel verim alırız düşüncesindeyiz. Çünkü şu anda baktığımızda ayçiçeğinin gelişimi iyi devam ediyor. Yani ayçiçeği için iyi bir yıl diyebiliriz" diye konuştu.

'FİYAT EN AZ YÜZDE 20 ARTMALI'

Verim için yorum yapmanın henüz erken olduğunu ifade eden Arabacı, bu süreçte düşecek yağışların önemine vurgu yaptı. Fiyat beklentilerinin de buğdayda olduğu gibi yüzde 20'ler seviyesinde olması gerektiğini söyleyen Arabacı, "Bu sene buğdayda yüzde 22'lik bir artış oldu fiyatta. Ayçiçeğinde ise geçen yıl fiyatların düşük olduğunu söylemiştik ve piyasalar da bir önceki yılın altında seyretmişti. İnşallah bu yıl verimlerimiz iyi olur ve buğdayda olduğu gibi ayçiçeğinde de fiyatlarımızda yüzde 22'lik -25'lik bir atış sağlanır ve iyi bir durum oluşur kanısındayız" ifadelerini kullandı.

'AYÇİÇEĞİNDEN UMUTLUYUZ'

Edirne merkeze bağlı Değirmenyeni köyünde çiftçilik yapan İsmail Akgün de yağışlarla birlikte verimde ümitlerinin yüksek olduğunu belirtti. Akgün, "Ayçiçeği şu an için çok iyi gidiyor. Verimde ümitlerimiz yüksek ama bunu zaman gösterecek. Virüs döneminde kaybettiklerimizi inşallah verimde kazanacağız diye düşünüyoruz. Yağışlar da şu an için iyi gidiyor. Zamanında düşen yağışlar var. O nedenle ayçiçeğinden çok umutluyuz" dedi. Çiftçi Nazım Aras ise verimi yağışların belirleyeceğini ifade ederek, "Bu yıl yağışların yoğun olmasından dolayı ayçiçeğinde güzel verim bekliyoruz. Daha hasada 2 ay var. Yağışlar bu şekilde devam ederse verimin güzel olacağını düşünüyorum. Ama tabi bunu zaman gösterecek" diye konuştu.

Trakya Bölgesi, Edirne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.06.2020 09:22 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel EDİRNE Trakyalı çiftçi, yağışların beslediği ayçiçeğinden umutlu - Son Dakika

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