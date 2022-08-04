Birkaç saat boyunca adacıkta balık tutan ikili tekrar kıyıya çıkmak isteyince su debisinin yükseldiğini fark etti. Daha sonra 112 Acil Çağrı Merkezini arayan 2 kişi ihbarda bulundu.

Kaynak: İHA

Tunca Nehri, Edirne, AFAD, su, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Tunca Nehri'nde mahsur kalan 2 kişiyi AFAD bot ile kurtardı - Son Dakika

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