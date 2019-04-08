Edirne Ülkü Ocaklarından Çevreye Duyarlı Hareket

Başkan Barış Gündoğdu ;

Ormanlar, dünyanın doğal güzellikleri olup, temiz havanın ve suyun tutulduğu, depolandığı ve diğer canlıların ihtiyaçları için devamlı kararlı ve yeterli miktarlarda doğaya salındığı çok yönlü faydaları olan kaynaklardır. Ormanlar, birçok canlıya ev sahipliği yapmakta olup insan yaşamını sürdürmekte olan temel ihtiyaçları da barındırmaktadır. Nitekim ormanların; barınma, ısı kaynağı, temiz hava, serinlik, canlı türlerini barındırma, su tutma gücü vb. olumlu yanları bulunmaktadır.

'AŞIRI KENTLEŞME ORMANLARI TAHRİP ETMEKTE '

Sanayileşme, hızlı ve aşırı kentleşme, aşırı nüfus ve beraberinde getirdiği altyapı gibi sorunlar nedeniyle dünyada her geçen gün orman alanları azalmakta, tahrip edilmekte, siyasal etkiler sonucu talan edilmektedir. Yapılan yasa ve yönetmelik gibi yaptırımlarla orman alanlarının satışı yapılmakta ve bu alanlar büyük enerji yatırımlarına, maden- taş ocakları işletmelerine, yollara, özel mülklere, yapılaşmalara dönüşmektedir.

Zengin bitki örtüsüyle kaplı alanlarımız yok edilmiştir. Dağlarımızdaki ormanlarımızın kullanıma açılmasıyla birlikte büyük bir tahribat olmaktadır. Bu tahribat; kimi zaman görsel, kimi zaman sosyolojik kimi zamanda ekonomik boyutludur.

'ÜLKÜ OCAKLARI GELECEKLER NESİLLER İÇİN TEMİZ BİR ÇEVRE İSTİYOR'

Yapılan yatırım kararları ve kanun düzenlemelerinde kaynaklarımızın mümkün olduğu kadar ekonomik kullanmalı, korumalı ve sürdürülebilirliğini sağlamalıyız.Çevre bilincinden yoksun davranışlar, dünyamızın yıpranmasına ve yaşanabilir bir mekân olmaktan hızla uzaklaşmasına ve çölleşmesine neden olmaktadır.

Gelecek nesillerimize temiz bir çevre, yaşanabilir bir dünya bırakmanın en önemli yolu, ormanların korunmasından, geliştirilmesinden, genişletilmesinden, koruma -kullanma dengesi kurulmasından ve erozyonun önlenmesinden geçmektedir.

Sahip olduğumuz "Ormanlarımızı korumalı ve sürdürülebirliğini sağlamalıyız"

Edirne Ülkü Ocakları Olarak Gelecek Nesiller İçin Temiz ve Yeşil Bir Çevre İstiyoruz .dedi.