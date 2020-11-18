Edirne Valiliği köylerdeki sosyal alanları genişletiyor - Son Dakika

Edirne Valiliğinin köylerdeki sosyal alanları genişletme çalışmaları devam ediyor.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İpsala ilçesine bağlı İbriktepe köyünde yetişkinler için açık hava kondisyon aletleri parkı ve çocuklar için oyun parkları yapımı tamamlandı.

Sarpdere köyüne de çocuk oyun parkı yapıldı.

Enez ilçesine bağlı Büyükevren köyünde yetişkinler için açık hava kondisyon aletleri parkı ile çocuk oyun parkının yapımı tamamlandı.

Küçükevren köyünde de yetişkinlere yönelik açık hava kondisyon aletleri parkı vatandaşların kullanımına sunuldu.