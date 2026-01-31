Edirne Valisi AA'nın Yılın Kareleri Oylamasında - Son Dakika
Edirne Valisi AA'nın Yılın Kareleri Oylamasında

Edirne Valisi AA'nın Yılın Kareleri Oylamasında
31.01.2026 12:23
Edirne Valiliği Basın Müdürü Aydın, AA'nın 'Yılın Kareleri' oylamasında fotoğrafları seçti.

Edirne Valiliği Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Ender Aydın, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Aydın, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Gazze: Açlık" kategorisinde Mohammed Nassar'ın "Gazze'ye havadan insani yardım malzemeleri indirildi" fotoğrafını seçen Aydın, "Portre" kategorisinde Ahmet Aslan'ın "Yılların ardından" karesine oy verdi.

"Spor" kategorisinde Arpad Kurucz'un "Sevgi koridoru", "Haber" kategorisinde Ashraf Amra'nın "İnsanlar ve bombalar" adlı karesini tercih eden Aydın, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Özgün Tiran'ın "Yeşil'in sonu" ve "Günlük Hayat" kategorisindeki tercihini Mahmoud Abu Hamda'nın "Umut" fotoğrafından yana kullandı.

Oylama

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor. Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Kaynak: AA

