Edirne Valisi Canalp, Keşan Kent Ormanı ve Millet Bahçesi'ni inceledi - Son Dakika

Edirne Valisi Ekrem Canalp, Keşan Kent Ormanı ve Millet Bahçesi alanında incelemelerde bulundu.

Keşan Kaymakamı Cemalettin Yılmaz ve Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Vali Canalp'e çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

Helvacıoğlu, Keşan'a nefes alacak alanlar kazandıracaklarını belirtti.

Devletin ve belediyenin güç birliği içerisinde çalışmalar yaptığını aktaran Helvacıoğlu, "Bölgemize büyük bir armağan olarak hazırlayacağımız kent ormanı tüm vatandaşlarımıza hizmet verecek. İlçemiz için hazırladığımız projelerimizi üstün gayretler ile hayata geçirmek için çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.