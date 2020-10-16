Edirne Valisi Ekrem Canalp, koronavirüs tedbirlerini denetledi - Son Dakika

Edirne Valisi Ekrem Canalp, koronavirüs tedbirlerini denetledi.

Kontrollü sosyal hayat döneminde il genelinde yapılan koronavirüs tedbirleri denetimlerini sürdüren ekipleri Vali Canalp denetledi.

"Sağlık İçin Hepimiz İçin" sloganıyla yapılan denetimlerde Canalp işyeri sahipleri ve vatandaşlarla sohbet etti, maske, mesafe ve hijyen konularında hatırlatmalarda bulundu.

Denetim sırasında bölgede dezenfekte çalışması yapan ekip ile karşılaşan Vali Canalp, yapılan çalışmalar hakkında bilgiler alarak ekibe kolaylıklar diledi.

Denetimlere İl Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt ve İl Jandarma Komutanı Albay Abdulkadir Seri de katıldı.