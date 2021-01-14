Edirne Vefa Sosyal Destek Grubu gönüllüsü avukat "iyilik mesaisi"nde - Son Dakika

Edirne'de Vefa Sosyal Destek Grubu'nda görev alan avukat Kürşat Şeyda, adliyedeki mesaisini bitirip, karantina ve kısıtlama nedeniyle evde olan vatandaşların yardımına koşuyor.

Aynı zamanda Edirne 15 Temmuz Demokratik Gençlik Derneği üyesi de olan avukat Kürşat Şeyda, salgın döneminde Vefa Sosyal Destek Grubu'nda gönüllü olan dernek üyeleri gibi özellikle yaşlılara yardımcı olmaya çalışıyor.

Edirne'de 2,5 yıldır avukatlık yapan Şeyda, adliyedeki mesaisi biter bitmez dernek binasında arkadaşlarıyla buluşuyor. Dernek Başkanı Veysel Güner, Vefa Sosyal Destek Grubu'na gelen ihtiyaç taleplerini Şeyda'nın da aralarında bulunduğu "Vefacı" ekibe iletiyor.

Talebe göre market, eczane ve fırına giden Şeyda, vatandaşlara gıda ve ilaç ihtiyaçlarını ulaştırıyor.

"Tarif edilemeyecek bir duygu"

Çalışmalarını ekip arkadaşlarıyla Vefa Sosyal Destek Grubu'nun koordinesinde yürüten Kürşat Şeyda, AA muhabirine yaptığı açıklamada, arkadaşlarıyla gönüllü hizmet etmenin mutluluğunu yaşadıklarını vurgulayarak, "Bizden yardım bekleyen 65 yaş üstü vatandaşlarımıza, kendi talepleri doğrultusunda yardım ediyoruz. Mesai saatlerimiz içinde de eğer boşsak, uygun olan ekip üyelerimiz vatandaşların ihtiyaçlarını karşılıyor." dedi.

İhtiyaç sahiplerine zaman kavramı gözetmeksizin elinden gelen desteği verdiğini belirten Şeyda, manevi olarak güzel duygularla dolduğunu ifade etti.

Yardım götürdükleri vatandaşların kendilerini sevgiyle karşıladıklarını dile getiren Şeyda, şunları söyledi:

"Tarif edilemeyecek bir duygu. Sadece ülkemizde değil, tüm dünyada etkili olan bir salgın var. Yaşından dolayı dışarı çıkamayan vatandaşlarımıza destek olmak çok güzel bir şey. Bize gelen yardım taleplerini herhangi bir zamana bağlı olmaksızın gece gündüz demeden karşılıyoruz."

Edirne 15 Temmuz Demokratik Gençlik Derneği Başkanı Veysel Güner de ihtiyaç sahibi vatandaşların her zaman yanlarında olduklarını belirtti.

Güner, dernek üyeleri olarak salgın döneminde gönüllü olduklarını ifade ederek, "Gündüz kendi işlerimizden vakit buldukça, akşam saatlerinde de mesai bitiminde, vatandaşlarımızdan gelen talepleri elimizden geldiği kadar karşılamaya çalışıyoruz." diye konuştu.