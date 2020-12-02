Edirne Vergi Dairesi Başkanı Aslan: "Vatandaşlarımızın kamuya olan borç yükü azalacak" - Son Dakika

Edirne Vergi Dairesi Başkanı Aslan: "Vatandaşlarımızın kamuya olan borç yükü azalacak"

02.12.2020 10:11
Edirne Vergi Dairesi Başkanı Aslan:

Edirne Vergi Dairesi Başkanı Ergün Aslan, vergi borçlarında yapılandırma başvurularının başladığını ve son başvuru tarihinin 31 Aralık 2020 olduğunu bildirdi.

Edirne Vergi Dairesi Başkanı Ergün Aslan, vergi borçlarında yapılandırma başvurularının başladığını ve son başvuru tarihinin 31 Aralık 2020 olduğunu bildirdi.

Aslan, yaptığı yazılı açıklamada, 7256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'un vatandaşlara önemli kolaylıklar sağladığını belirtti.

Aslan, başvuruların Gelir İdaresi Başkanlığının internet adresi www.gib.gov.tr veya e-devlet www.turkiye.gov.tr üzerinden, vergi dairesine gelerek ya da posta yoluyla yapılabileceğini, Kovid-19 salgını nedeniyle vatandaşların elektronik başvuru yöntemlerini kullanmalarını önerdiklerini kaydetti.

Yapılandırmanın kesinleşmiş borçlara ödeme kolaylığı getirdiğini aktaran Aslan, şu ifadeleri kullandı:

"Vatandaşlarımızın kamuya olan borç yükü azalacak. Yapılandırılan borçların peşin veya ilk iki taksit ödeme süresi içinde ödenmesi halinde ayrıca indirimler yapılacak. Borçlar taksitler halinde ödenebilecek. Borçların takibiyle ilgili vergi ihtilafları sonlandırılacak. 7143 sayılı Kanun kapsamında yapılandırılan ve ödemeleri devam eden alacaklar talep edilmesi halinde 7256 sayılı Kanun kapsamında yapılandırılabilecek. Yapılandırılan alacakların tamamının ilk taksit veya ilk iki taksit ödeme süresi içinde ödenmesi halinde kalan taksit tutarları içinde yer alan Yİ-ÜFE tutarları üzerinden indirim yapılacak."

Aslan, yapılandırma sayesinde vatandaşların, kamuya olan borçlarını kanunun sunduğu imkanlardan yararlanmak suretiyle yapılandırabileceğini ve ekonomik faaliyetlerini daha kolay yürütebileceğini vurguladı.

"Peşin ödemelerin seçilmesinde yarar olduğunu duyurmak istiyoruz"

Vatandaşlara peşin ve taksitle ödeme imkanları sunulduğuna dikkat çeken Aslan, şunları kaydetti:

"Toplumun her kesimini ilgilendirebilecek nitelikte bir kanun olan bu yeni yapılandırma kanunundan yararlanmak için bir an önce başvuruların yapılması ve imkanlar dahilinde peşin ödemelerin seçilmesinde yarar olduğunu duyurmak istiyoruz.

Ayrıca, Kovid-19 nedeniyle başvurularınızın www.gib.gov.tr adresinde yer alan İnteraktif Vergi Dairesi uygulaması üzerinden elektronik ortamda ya da posta yoluyla yapılması ve ödemelerde de kredi kartı veya banka kartı ile İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden veya anlaşmalı bankalar aracılığı ile ödeme yöntemlerinin tercih edilmesi hususunu tekrar hatırlatmak isteriz."

Ergün Aslan, Edirne, Vergi, Borç, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Edirne Vergi Dairesi Başkanı Aslan: 'Vatandaşlarımızın kamuya olan borç yükü azalacak' - Son Dakika


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