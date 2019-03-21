Edirne'ye Giden Taksiye Kaçak Göçmen Operasyonu
1 saat önce
SİLİVRİ'de jandarma ekipleri, düzenledikleri operasyonda Edirne'ye giden taksinin içinde 5 kaçak göçmen yakaladı.
SİLİVRİ'de jandarma ekipleri, düzenledikleri operasyonda Edirne
'ye giden taksinin içinde 5 kaçak göçmen yakaladı.
Bir ihbarı değerlendiren jandarma ekipleri, D-100 Karayolu
Semizkumlar mevkiinde Edirne İstikametinde ilerleyen taksiyi durdurdu. Taksinin içinden 5 kaçak göçmen çıktı. Araç
sürücüsü gözaltına alınırken Pakistan
uyruklu 5 kişi işlem yapılmak üzere Silivri
İlçe Jandarma
Karakolu'na götürüldü. Olayla ilgili savcılık işlemleri devam ediyor.
- İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 02:36 Kaynak: DHA
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