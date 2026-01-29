Edremit Halk Eğitimi Merkezi İncelemesi

Edremit İlçe Milli Eğitim Müdürü Ramazan Esmen, ilçede güçlendirme çalışmaları devam eden Edremit Halk Eğitimi Merkezi binasında incelemelerde bulundu.

Edremit İlçe Milli Eğitim Müdürü Ramazan Esmen, eğitim kurumlarındaki fiziki iyileştirme çalışmalarını yakından takip ediyor. Müdür Esmen, beraberinde Edremit Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Nahit Deniz ile birlikte, deprem güvenliği ve modernizasyon kapsamında güçlendirme çalışmaları süren Halk Eğitimi Merkezi binasını ziyaret etti.

İnşaat alanında incelemelerde bulunan Esmen ve Deniz, yüklenici firma yetkililerinden çalışmaların son durumu ve sürecin işleyişi hakkında detaylı bilgi aldı. Binanın en kısa sürede tamamlanarak yeniden kursiyerlerin ve vatandaşların hizmetine sunulması hedefleniyor. - BALIKESİR