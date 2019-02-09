Edremit Kadıköy Zehra Baysal Anaokulunun İnşaatı Teslim Alındı
46 dakika önce
Balıkesir'in Edremit ilçesinde, Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı, Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka, Edremit İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Koç, Hayırsever Zehra Baysal ile birlikte inşaatı tamamlanan 6 derslikli Kadıköy Zehra Baysal Anaokulunu ziyaret ederek inşaatın teslimini aldılar.
Balıkesir
'in Edremit
ilçesinde, Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı
, Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka
, Edremit İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Koç, Hayırsever Zehra Baysal ile birlikte inşaatı tamamlanan 6 derslikli Kadıköy
Zehra Baysal Anaokulunu ziyaret ederek inşaatın teslimini aldılar.
Edremit ilçesine 3 yılda 3. Anaokulunu kazandıran Hayırsever Zehra Baysal'a ilçe için katkılarından dolayı teşekkür eden Kaymakam Sırmalı, Hayırsever Zehra Baysal Hanımefendi'nin yaptığı katkının herkesin örnek alması gereken bir davranış olduğunu ifade etti.
Kaymakam Ali Sırmalı "Edremitli hayırseverimiz Zehra Baysal Hanımefendi, ilçemize kazandırdığı 3. anaokulu ile örnek olmuştur. Çocuklarımızın eğitimlerini daha iyi koşullarda alabilmeleri için gönül zenginliğini sergileyen Hayırseverimiz Zehra Baysal Hanımefendiye şükranlarımı sunuyorum. Bu gönül zenginliğinin ilçemizdeki diğer hayırseverlere de örnek olmasını diliyorum" dedi. - BALIKESİR
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Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 05:26 Kaynak: İHA
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