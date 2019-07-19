Son Dakika Haberleri: Edremit'te 14. ADEM hizmete açıldı
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Edremit'te 14. ADEM hizmete açıldı

41 dakika önce

Edremit Kaymakamlığı tarafından 14. Aile Destek Merkezi (ADEM) düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Edremit'te 14. ADEM hizmete açıldı, System.String[]
Edremit Kaymakamlığı tarafından 14. Aile Destek Merkezi (ADEM) düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Edremit Kaymakamlığınca ilçeye bağlı Erdemkent Mahallesi'nde (Eski TOKİ) hayata geçirilen ADEM projelerinin 14.'sü Van Valisi Mehmet Emin Bilmez ile eşi Meral Bilmez'in katılımıyla vatandaşın hizmetine açıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunuşuyla başlayan törende bir konuşma yapan Vali Mehmet Emin Bilmez, açılışı gerçekleştirilen merkezin amacına hizmet etmesini diledi. Vali Bilmez, "Bugün 14.'sünü hizmete açtığımız merkezimiz, inşallah genç kızlarımız, çocuklarımız, kadınlarımız için iyi bir sosyalleşme, meslek edinme ve kendisini geliştirmede destekleyici eğitim almaya vesile olur. Yöre halkı da bu merkezi dolu dolu kullanır, kıymetini bilir bu anlamda hayatlarına olumlu katkı sunar. Hem bu destek merkezinin yapımında hem de Edremit ilçemize yapılan diğer hizmetlerde emeği geçen kaymakam arkadaşımızı ve ekibini tebrik ediyorum" dedi.

İlçe halkının kendisini hayata geçirdiği ADEM projeleriyle anmasını isteyen Edremit Kaymakamı Atıf Çiçekli ise, "Edremit'i turizm, kültür, sanat ve spor alanında başat bir role ulaştırma noktasında bir hayal kurduk. Edremit'i bu amaç doğrultusunda yaptığımız hizmetlerle adının anılmasında ciddi mesafe kat ettiğimizi düşünüyorum. Edremit belki beni sahil bandı, Kız Kalesi, plajları veya binicilik merkezleriyle anacaktır ama esas hizmetimizin ADEM projeleri olduğunu düşünüyorum. Anılacaksak ADEM'ler ile anılmayı tercih ediyorum" diye konuştu.

Yapılan konuşmanın ardından ADEM'in açılış kurdelesi Vali Mehmet Emin Bilmez ve eşi Meral Bilmez, Edremit Kaymakamı Atıf Çiçekli ile katılımcılar tarafından kesildi. Tören merkezin gezilmesiyle son buldu. - VAN
Mehmet Emin Bilmez, Edremit, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 08:46 Kaynak: İHA
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