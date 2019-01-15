Son Dakika Haberleri: Edremit'te 175 Bin Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi

Edremit'te 175 Bin Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi

1 saat önce

Edremit ilçesinde tırda yapılan aramada 175 bin paket sigara bulundu.

Edremit'te 175 Bin Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi, System.String[]
Edremit ilçesinde tırda yapılan aramada 175 bin paket sigara bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Van- Hakkari kara yolundaki kontrol noktasında şüphe üzerine durdurduğu A.T. yönetimindeki 27 P 7927 plakalı tırda arama yaptı.


Aramada, 27 B 9407 plakalı dorsedeki kuru fasulyelerin arasına gizlenmiş 175 bin paket sigara bulundu.

Sürücü A.T. gözaltına alındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 12:27 Kaynak: AA

Van, Hakkari, Edremit, Güncel
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