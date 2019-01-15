Edremit'te 175 Bin Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi
1 saat önce
Edremit ilçesinde tırda yapılan aramada 175 bin paket sigara bulundu.
Edremit ilçesinde tırda yapılan aramada 175 bin paket sigara bulundu.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Van- Hakkari
kara yolundaki kontrol noktasında şüphe üzerine durdurduğu A.T. yönetimindeki 27 P 7927 plakalı tırda arama yaptı.
Aramada, 27 B 9407 plakalı dorsedeki kuru fasulyelerin arasına gizlenmiş 175 bin paket sigara bulundu.
Sürücü A.T. gözaltına alındı.
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 12:27 Kaynak: AA
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