Edremit'te, denize dökülen derede binlerce balık telef oldu - Son Dakika
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Edremit'te, denize dökülen derede binlerce balık telef oldu

6 saat önce

BALIKESİR'in Edremit ilçesine bağlı turistik Güre Mahallesi'nden denize dökülen derede çok sayıda balık telef oldu.

Edremit'te, denize dökülen derede binlerce balık telef oldu, System.String[]

BALIKESİR'in Edremit ilçesine bağlı turistik Güre Mahallesi'nden denize dökülen derede çok sayıda balık telef oldu. Kirliliğe tepki gösteren bölge sakinleri, yetkililerden önlem alınmasını istedi.

Edremit'in Güre Mahallesi'nden geçerek denize dökülen derede binlerce balık telef oldu. Martıların dere üzerinde uçuşmasıyla, çevre sakinleri balıkların telef olduğunu fark etti. İhbar üzerine bölgeye Edremit İlçe Tarım Müdürlüğü yetkilileri sevk edildi. Yetkililer, dereden ve ölü balıklardan numune alarak incelenmesi için laboratuvara gönderdi.

Bölge sakinleri, dereninin denize döküldüğünü, bu nedenle endişe yaşadıklarını söyledi. Dere kenarında turistik oteller bulunduğunu ve buradaki havuz kimyasallarının ölümlere neden olduğunu ileri süren sakinler, denetimlerin arttırılmasını istedi.

Balık ölümlerinin nedeninin yapılan incelemenin ardından netlik kazanacağı belirtildi.


Edremit, Güre, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 12:41 Kaynak: DHA
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