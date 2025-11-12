Edremit'te Ed-Bel Halk Cafe Hizmete Açıldı

(BALIKESİR) - Edremit Belediyesi, Akçay Kordon'da "Ed-Bel Halk Cafe"yi hizmete açtı. Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, "Halkımız için halkımızla birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle açtığımız Ed-Bel Halk Kafe'ye, özellikle emeklilerimiz başta olmak üzere tüm hemşehrilerimizi bekliyoruz" dedi.

Edremit Belediyesi, Akçay Kordon'da Ed-Bel Halk Cafe'nin açılışını gerçekleştirdi. Açılışa Ertaş, İvrindi Belediye Başkanı Önder Lapanta, Edremit Ticaret Odası Başkanı Ahmet Çetin, belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Açılışta konuşan Ertaş, "Yaşanan elim hadisede kaybettiğimiz 20 Mehmetçiğimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize, milletimize başsağlığı ve sabır diliyorum. Milletçe yüreğimizde hissettiğimiz böyle acıları, Allah bir daha yaşatmasın diyorum" dedi.

"Tüm hemşehrilerimizi bekliyoruz"

Ertaş, yerel yönetim anlayışının merkezinde vatandaşların yaşam kalitesini yükseltmek ve yüzlerini güldürmek olduğunu belirterek, "Bizim için belediyecilik yalnızca yol yapmak, yeşil alan düzenlemek değil. Akçay'da kaliteli, bütçeye uygun böylesine güzel bir sosyal tesisi kentimize kazandırmaktan mutluluk duyuyoruz. Halkımız için, halkımızla birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle açtığımız Ed-Bel Halk Kafe'ye, özellikle emeklilerimiz başta olmak üzere tüm hemşehrilerimizi bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Bütçe dostu buluşma noktası

Ertaş, daha önce Altınoluk'ta hizmete açılan Çınaraltı Çay Bahçesi'nin ardından Akçay'da açılan Ed-Bel Halk Cafe'nin önemine dikkati çekti. Sırada Altınkum'un olduğunu belirten Ertaş, yeni işletmenin özellikle emekliler başta olmak üzere tüm ilçe sakinlerinin keyifle zaman geçirebileceği, kaliteli ve bütçe dostu bir sosyal buluşma noktası olacağının altını çizdi.