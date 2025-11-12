Edremit'te Ed-Bel Halk Cafe Hizmete Açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Edremit'te Ed-Bel Halk Cafe Hizmete Açıldı

12.11.2025 16:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edremit Belediyesi, Akçay Kordon'da Ed-Bel Halk Cafe'yi hizmete açtı. Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, kafeye tüm hemşehrileri davet ederken, sosyal tesisin emekliler başta olmak üzere herkes için önemli bir buluşma noktası olacağını belirtti.

(BALIKESİR) - Edremit Belediyesi, Akçay Kordon'da "Ed-Bel Halk Cafe"yi hizmete açtı. Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, "Halkımız için halkımızla birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle açtığımız Ed-Bel Halk Kafe'ye, özellikle emeklilerimiz başta olmak üzere tüm hemşehrilerimizi bekliyoruz" dedi.

Edremit Belediyesi, Akçay Kordon'da Ed-Bel Halk Cafe'nin açılışını gerçekleştirdi. Açılışa Ertaş, İvrindi Belediye Başkanı Önder Lapanta, Edremit Ticaret Odası Başkanı Ahmet Çetin, belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Açılışta konuşan Ertaş, "Yaşanan elim hadisede kaybettiğimiz 20 Mehmetçiğimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize, milletimize başsağlığı ve sabır diliyorum. Milletçe yüreğimizde hissettiğimiz böyle acıları, Allah bir daha yaşatmasın diyorum" dedi.

"Tüm hemşehrilerimizi bekliyoruz"

Ertaş, yerel yönetim anlayışının merkezinde vatandaşların yaşam kalitesini yükseltmek ve yüzlerini güldürmek olduğunu belirterek, "Bizim için belediyecilik yalnızca yol yapmak, yeşil alan düzenlemek değil. Akçay'da kaliteli, bütçeye uygun böylesine güzel bir sosyal tesisi kentimize kazandırmaktan mutluluk duyuyoruz. Halkımız için, halkımızla birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle açtığımız Ed-Bel Halk Kafe'ye, özellikle emeklilerimiz başta olmak üzere tüm hemşehrilerimizi bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Bütçe dostu buluşma noktası

Ertaş, daha önce Altınoluk'ta hizmete açılan Çınaraltı Çay Bahçesi'nin ardından Akçay'da açılan Ed-Bel Halk Cafe'nin önemine dikkati çekti. Sırada Altınkum'un olduğunu belirten Ertaş, yeni işletmenin özellikle emekliler başta olmak üzere tüm ilçe sakinlerinin keyifle zaman geçirebileceği, kaliteli ve bütçe dostu bir sosyal buluşma noktası olacağının altını çizdi.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Belediye, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edremit'te Ed-Bel Halk Cafe Hizmete Açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yürekleri ağza getiren görüntü Ekmek parası için çıktıkları metrelerce yükseklikte böyle savruldular Yürekleri ağza getiren görüntü! Ekmek parası için çıktıkları metrelerce yükseklikte böyle savruldular
Taksi şoförü ücret tartışması yaşadığı kadın yolcu tarafından darbedildi Taksi şoförü ücret tartışması yaşadığı kadın yolcu tarafından darbedildi
Yaptığı savunma yetmedi Bu görüntüler için karar verildi Yaptığı savunma yetmedi! Bu görüntüler için karar verildi
Cansız bedenleri bulunan anne oğul hakkında ilk açıklama: Vücutlarında darp izine rastlanmadı Cansız bedenleri bulunan anne oğul hakkında ilk açıklama: Vücutlarında darp izine rastlanmadı
Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu toplantısı ertelendi Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu toplantısı ertelendi
Nereden nereye Bir dönemin gözdesi Emre Mor şimdilerde tek başına çalışıyor Nereden nereye! Bir dönemin gözdesi Emre Mor şimdilerde tek başına çalışıyor

15:43
Ahmed Şara’ya parfüm sıkan Trump ’’Kaç eşin var’’ diye sordu
Ahmed Şara'ya parfüm sıkan Trump ''Kaç eşin var?'' diye sordu
15:21
Cumhurbaşkanı Erdoğan emlak vergisine fahiş zamlarla ilgili müjdeyi verdi: Çözüm önerilerini meclise sunacağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan emlak vergisine fahiş zamlarla ilgili müjdeyi verdi: Çözüm önerilerini meclise sunacağız
15:04
57 gündür tutuklu bulunan emekli Albay Orkun Özeller tahliye edildi
57 gündür tutuklu bulunan emekli Albay Orkun Özeller tahliye edildi
14:40
’Terörsüz Türkiye’ sürecini yorumlayan Duran Kalkan, bu kez bambaşka konuştu
'Terörsüz Türkiye' sürecini yorumlayan Duran Kalkan, bu kez bambaşka konuştu
14:39
Acının tarifi yok Uçak kazasında 10 şehit veren üs
Acının tarifi yok! Uçak kazasında 10 şehit veren üs
14:18
6’sı aynı ilimizde: Bakanlık, 11 sucuk markasını daha ifşa etti
6'sı aynı ilimizde: Bakanlık, 11 sucuk markasını daha ifşa etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.11.2025 16:24:37. #7.11#
SON DAKİKA: Edremit'te Ed-Bel Halk Cafe Hizmete Açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.