Son Dakika Haberleri: Edremit'te İlçe Seçim Güvenliği Toplantısı Yapıldı

Edremit'te İlçe Seçim Güvenliği Toplantısı Yapıldı

1 saat önce

Edremit'te, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler öncesi Kaymakam Ali Sırmalı başkanlığında ilçe seçim güvenliği toplantısı düzenlendi.

Edremit'te İlçe Seçim Güvenliği Toplantısı Yapıldı, System.String[]
Edremit'te, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler öncesi Kaymakam Ali Sırmalı başkanlığında ilçe seçim güvenliği toplantısı düzenlendi.

Sırmalı, 31 Mart günü yapılacak olan mahalli idareler gelen seçimleri öncesinde ilçede gerekli önlemlerin alınması amacıyla ilgili kurumların müdür ve amirleri ile değerlendirme toplantısı yaptıklarını söyledi.

Sırmalı, "İlçemizde mahalli idareler genel seçimlerinin huzur ve güven içerisinde geçmesi için bugünden alınması gereken tedbir ve önlemleri görüşüp karar aldık. Çok olağanüstü bir durum olmadıkça halkımız seçimlerde güven içinde oylarını kullanabilecekler." dedi.

Toplantıya, İlçe Emniyet Müdürü Zafer Sönmez, İlçe Jandarma Komutanı Özkan Kavak, Sahil Güvenlik Komutanı Aytaç Bayırlı ile ilçedeki ilgili birimlerin amir ve müdürleri katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 04:16 Kaynak: AA

Ali Sırmalı, Edremit, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



AK Parti Kütahya İl Başkanı Ali Çetinbaş'tan Tehdit: İllet İttifakının Sokaklarda Gezme Şansı Olmayacak YSK'nın Paylaştığı Örnek Pusulalarda MHP'nin Adı Yok

CHP Edremit Belediye Başkanı Adayı, Kesin İhraç Talebiyle Disiplin Kuruluna Sevk Edildi CHP'nin "İhraç Ediyoruz" Dediği İsim, Edremit Adayı Değil, Akçay Eski Belediye Başkanı Çıktı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.3.2019 18:02:43. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Edremit'te İlçe Seçim Güvenliği Toplantısı Yapıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]