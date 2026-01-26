Edremit'te Kamyonet Devrildi: 2 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika
Edremit'te Kamyonet Devrildi: 2 Ölü, 1 Yaralı

26.01.2026 12:16
Balıkesir'in Edremit ilçesinde devrilen kamyonette 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

Harun B'nin (56) kullandığı 35 HVP 82 plakalı kamyonet, Çanakkale-Balıkesir kara yolu Altınoluk Mahallesi yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde, sürücü Harun B. ile kamyonetin kasasında bulunan inşaat işçisi Aynur H'nin (21) olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Yaralanan Fatih A. (33) ise olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından 112 Acil Sağlık ekiplerince Edremit Devlet Hastanesine kaldırıldı. Fatih A'nın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Balıkesir, Güvenlik, Edremit, Güncel, Kaza, Son Dakika

