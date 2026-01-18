Van'ın Edremit ilçesinde seyir halindeyken yanmaya başlayan otomobil, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre olay, ilçenin Erenkent Mahallesi'nde meydana geldi. 65 ACR 536 plakalı Hyundai marka otomobil, seyir halinde iken motorundan dumanların çıktığını gören sürücü S.D., kenara çekerek itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine giden Edremit İtfaiye Grup Amirliği ekiplerinin müdahalesinin ardından yangın söndürülürken, otomobilin motor kısmı maddi zarar gördü. - VAN
Son Dakika › 3-sayfa › Edremit'te Otomobil Yangını - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?