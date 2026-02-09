Balıkesir'in Edremit ilçesinde seyir halindeki hafif ticari araçta çıkan yangını itfaiye söndürdü.
Balıkesir-Çanakkale kara yolu İda Park Kavşağı'nda 10 N 7713 plakalı hafif ticari aracın motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı.
Araç sürücüsünün ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın sonrası araçta hasar oluştu.
Son Dakika › Güncel › Edremit'te Ticari Araç Yangını - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?