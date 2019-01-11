Edremit'te Toprak Kayması; Bir Ev Kullanılamaz Hale Geldi

BALIKESİR'in Edremit ilçesinde yağmur sonrası meydana gelen toprak kayması nedeniyle, istinat duvarı ve ağaçlar iki katlı evin üzerine devrildi.

BALIKESİR'in Edremit ilçesinde yağmur sonrası meydana gelen toprak kayması nedeniyle, istinat duvarı ve ağaçlar iki katlı evin üzerine devrildi. Olayda ev kullanılamaz hale geldi.



Edremit'in Altınoluk Mahallesi Boğaz Caddesi'nde öğle saatlerinde yağmur sonrası toprak kayması meydana geldi. Toprak kayması nedeniyle cadde üzerindeki istinat duvarı ve üç ağaç, yolun altındaki iki katlı evin üzerine devrildi. Olayda kimse yaralanmazken, ev kullanılamaz hale geldi. Edremit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri cadde üzerinde önlem alarak, yolu trafiğe kapattı. Evin üzerine devrilen istinat duvarı, ağaçlar ve toprak yığınının kaldırılması için çalışma başlatıldı.



- Balıkesir

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

40 Yıldır Mağarada Yaşayan Adamın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İlgili Sözleri Güldürdü: Başbakan Kim Oldu?

Erdoğan Partililerin Arasında Görünce Şaşkınlığını Gizleyemedi: Tutku, Burada Ne İşin Var Kız?

Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin Trabzon Adaylarını Açıkladı! İki İlçede MHP'nin Adayı Desteklenecek

CHP'li Vekilin İddiaları Üzerine, Milli Piyango'dan Sayısal Loto'da '5 Bilen' Açıklaması