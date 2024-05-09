Edremitspor U-15 Takımı Türkiye Şampiyonası'nda Balıkesir'i Temsil Edecek

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(BALIKESİR)- Edremitspor U-15 takımı, Balıkesir İl Şampiyonu olarak, mayısta Çanakkale'de düzenlenecek Türkiye Şampiyonası'nda Balıkesir'i temsil etmeye hak kazandı.

Edremitspor, Balıkesir Süper Amatör Lig şampiyonu olarak Bölgesel Amatör Lig'e yükselirken, altyapı U-15 takımı da Balıkesir İl Şampiyonu oldu.

Takım, rakiplerini geride bırakarak il birincisi olmayı başardı. Yeşil-sarılı gençler, 14-17 Mayıs'ta Çanakkale'de düzenlenecek Türkiye Şampiyonası 1. Kademe müsabakalarında Balıkesir'i temsil edecek.

Edremitspor U-15 takımı, Teknik Direktör Ejder Gülaçan yönetiminde Türkiye Şampiyonası'nda başarılı olarak 2. Kademe gruplarına yükselmeyi hedefliyor.