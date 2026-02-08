Eflani'de Kaza: 5 Yaralı - Son Dakika
Eflani'de Kaza: 5 Yaralı

Eflani\'de Kaza: 5 Yaralı
08.02.2026 14:34
Karabük'ün Eflani ilçesinde otomobil LPG istasyonuna çarptı, 5 kişi yaralandı.

Karabük'ün Eflani ilçesinde otomobilin LPG istasyonundaki kolona çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.

M.H. idaresindeki 20 AKD 404 plakalı otomobil, Karabük-Eflani kara yolu Hükümet Caddesi'nde kontrolden çıkarak önce refüje, ardından LPG istasyonundaki kolona çarptı.

Kazada sürücü ile araçtaki Ş.H, Z.N.H, N.H. ve Ö.H. yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA

